Calciomercato.it - Giuntoli conferma Thiago Motta, ma la verità è un’altra: non può farlo

Leggi su Calciomercato.it

Continuano a circolare le scorie della seconda sconfitta consecutiva della Juventus, questa volta contro la FiorentinaIl pesante 3-0 esterno contro la Fiorentina dei tanti ex, in primis del mister Raffaele Palladino e di Nicolò Fagioli, pesa come un macigno sulla stagione della Juventus, già segnata dal netto 4-0 casalingo patito contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.(LaPresse) – Calciomercato.itIl quinto posto in classifica occupato attualmente, terrebbe fuori dalla prossima edizione della Champions League la squadra di. E sarebbe un vero e proprio disastro non centrare la qualificazione alla massima competizione europea per club, ultimo obiettivo stagionale dopo le due cocenti eliminazioni ai playoff della Champions, per mano del PSV Eindhoven, e ai quarti di finale della Coppa Italia, partita persa ai rigori contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.