Giuliano Simeone | Quando Giovanni ha vinto lo scudetto col Napoli ho visto i festeggiamenti La città è impazzita

, fratellino di Giovani e il più piccolo dei figli del Cholo, è stato intervistato da Cronache di spogliatoio. Lui gioca nell’Atletico Madrid ma conosce anchegrazie ai racconti del fratello. È nato a Romail papà giocava per la Lazio:«Non mi ricordo molto, sono sincero! Sono nato lì, ma ci sono rimasto pochi anni. Ne avevo 4mi sono trasferito in Argentina: non parlo italiano infatti, so solo qualche parola, le classiche ‘Ciao’, ‘Come stai?’, ‘Tutto bene’».Leggi anche: Che vitaccia che faper non essere accusato di nepotismo: conmanco si salutano, quasi (El Paìs): «L’Atletico ha chiamato mio padre per la prima volta nel 2011»A 22 anni si è finalmente preso l’Atletico Madrid dopo esserci arrivato nel 2018 dal River Plateo:«sono rientrato all’Atletico, all’inizio non stavo giocando molto, anche perché non ero al meglio.