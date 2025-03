Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A: ufficiale la squalifica di un rossoblù! Salterà Juve Genoa, la decisione in vista del match dell’Allianz Stadium

di RedazionentusNews24A: èla, questo giocatore. LaindelAttraverso il proprio sito, la LegaA ha reso note le decisioni deldopo idella 29ª giornata. C’è un provvedimento che riguarda anche, prossimodei bianconeri in programma all’Allianzal rientro dalla sosta.Non ci sarà Aaron Martin,to per una giornata per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Leggi suntusnews24.com