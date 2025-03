Oasport.it - Giro d’Italia 2025: al via ci sarà anche Egan Bernal

A quattro anni dal capolavoro vincente del 2021,nuovamente presente al. Il colombiano tornerà sulle strade del Bel Paese nella prossima edizione della Corsa Rosa.L’annuncio è arrivato proprio da parte del classe 1997 della Ineos Grenadiers. L’obiettivoquello di far bene, per lui che ha già disputatoil Tour de France nello scorso anno, tornando a buon livello dopo il traumatico infortunio del gennaio 2022.La sfortuna si è accanita contro lo scalatore colombiano: ad inizio stagione, alla Clásica Jaén, è arrivata infatti un’altra caduta, con annessa frattura della clavicola.La riabilitazione e le cure sono andate al meglio eè pronto a tornare in gara: appuntamento alla Volta a Catalunya il prossimo 24 marzo.