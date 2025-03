Ilrestodelcarlino.it - Giovane non si ferma all’alt e investe un poliziotto

Quando la polizia gli ha intimato l’alt per un controllo di routine quel ragazzo, invece dirsi, ha spinto il piede sull’acceleratore e si è dato alla fuga alla guida della sua auto. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, in cui sono rimasti feriti due agenti della squadra volante della questura e il conducente del mezzo in fuga, un 22enne di Porto Sant’Elpidio. Tutto è iniziato intorno poco dopo la mezzanotte di ieri quando una pattuglia della polizia, in servizio di perlustrazione a Porto Sant’Elpidio, ha cercato dire una vettura in transito, ma il conducente, per eludere il controllo in quanto sprovvisto di patente di guida, è scappato. Alle sue costole si sono messi gli uomini della questura e, dopo un pericoloso inseguimento per le vie del centro, l’auto in fuga si è schiantata contro un muro lungo la Statale Adriatica.