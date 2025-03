Ilfattoquotidiano.it - Giornate Fai di Primavera 2025, dalla Certosa di Parma al Faro di Capo Miseno: le 10 “chicche” da vedere il 22 e 23 marzo

Esattamente mezzo secolo fa, nel 1975, nasceva il Fondo per l’Ambiente Italiano, organizzazione che da sempre a fianco del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Fondato da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli, il FAI ogni anno ine autunno propone due momenti di valorizzazione del patrimonio aprendo straordinariamente luoghi solitamente inaccessibili al pubblico. Si tratta di una mission che in 50 anni ha dato risultati eccezionali, ovvero oltre 13 milioni visitatori, 16.290 luoghi aperti in oltre 7.000 città in 32 edizioni, sempre con l’obiettivo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano. Stavolta l’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23, date in cui si terrà la 33ª edizione leFAI di, grazie alla quale si potranno visitare 750 luoghi in 400 città.