Giornate del FAI. Anche San Giovanni tra gli itinerari

Sabato 22 e domenica 23 marzo torna la 33esima edizione delleFAI di Primavera con l'apertura di 750 luoghi speciali in 400 città da nord a sud della Penisola. L'evento è organizzato dal FAI grazie all'impegno e all'entusiasmo di migliaia di volontari attivi in ??tutte le regioni. Nel 2025 cade inoltre il cinquantenario anniversario della nascita dell'associazione. E quest'anno il Fondo per l'Ambiente italiano ha scelto proprio SanValdarno per il più importante evento di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Il comune di SanValdarno, su proposta della delegazione FAI di Arezzo e provincia ha organizzato duealla scoperta delle ricchezze della città, dove ben 5 luoghi attenderanno i visitatori con le loro aperture straordinarie: Palazzo d'Arnolfo con il suo Museo delle Terre Nuove, Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Chiesa della Santissima Annunziata e Casa Masaccio Centro per l'Arte Contemporanea.