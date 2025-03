Ilgiorno.it - Giornata vittime del Covid. Incontro al Bosco del ricordo

Iniziative per laNazionale in memoria delledel. Gli appuntamenti sono realizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta Impegno Civile. Oggi alle 10 nel cimitero parco di via 4 Novembre, si svolge una cerimonia al "del" con i ciliegi in fiore, in commemorazione dei cittadinidel. Domenica prossima alle 17 nella sala del teatro comunale Testori in via Vittorio Veneto, ci sarà il concerto del coro degli alpini di Cinisello. Il "del" è nato tre anni fa per ricordare i cittadini deceduti nel periodo della pandemia. Attualmente è terminata la messa a dimora degli ultimi meli ornamentali: in totale sono 47 i meli presenti di cui solo quattro ancora disponibili alla donazione. Contando anche i 57 ciliegi da fiore, sono in totale 102 gli alberi presenti.