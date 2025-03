Lopinionista.it - Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, Brunetta: “Tristezza e commozione”

Leggi su Lopinionista.it

RenatoROMA – “Ricordiamo oggi con, in occasione dellaindel, le tantedella pandemia e ci stringiamo alle loro famiglie e ai loro cari in un abbraccio di solidarietà e di vicinanza. Furono mesi difficili, dolorosi, drammatici. Una tragedia che ha segnato la nostra storia e quella del mondo intero. Tragedia a cui tuttavia il Paese seppe rispondere, grazie all’impegno di chi con coraggio e determinazione non si arrese. Grazie a coloro che non vollero sfuggire a un profondo senso di responsabilità verso gli altri e, in primo luogo, verso i più fragili. Strutture sanitarie, mondoimprese, volontariato, corpi intermedi, sindacati (dei datori di lavoro e dei lavoratori), istituzioni tutte. Quell’impegno collettivo rimanga sempre da esempio per tutti noi”.