Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid Bergamo non dimentica

A cinque anni dalla pandemia,none si ferma per ricordare.Il raccontocerimonie di commemorazione nellaindel, il 18 marzo: le celebrazioni sono iniziate alle 10 al Cimitero monumentale, si sposteranno alle 11 in Comune, nell’aula consiliare di PalaFrizzoni, e alle sono in programma 12 i saluti istituzionali al Bosco dellanel Parco della Trucca.In città è presente la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Alle 12 tutti i campanili della Lombardia suoneranno a lutto.Il tema scelto dall’amministrazione è “Lae la scoperta”: lacome atto necessario per onorare e rispettare la vita chi non c’è più; la scoperta come necessità di rielaborare, in una dimensione di comunità, l’esperienza collettiva e individuale che ilha rappresentato.