Bergamonews.it - Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid: a mezzogiorno campane a lutto in tutta la Lombardia

Leggi su Bergamonews.it

Riuniti a Mantova per la loro sessione di incontro primaverile, i vescovi10 diocesi dellahanno condiviso una proposta che ha l’intento di ricordare le numerosedella pandemia di Coronavirus esplosa 5 anni fa, pandemia che proprio nella regione lombarda manifestò i suoi effetti più drammatici.“Troppo profonde sono le ferite, troppo diffuse sono le lacrime che la pandemia delha lasciato nelle nostre terre, troppo deprimenti sono le memorie”, affermano i presuli della Conferenza Episcopale Lombarda. Per questo, per invitare al ricordo, alla preghiera e alla speranza, la proposta è che ledi tutti i campanili dellasuonino aalle 12 di martedì 18 marzo,indella pandemia.“A cinque anni dalla fase più acuta della pandemia – proseguono i Vescovi -, continuiamo a pregare e a invitare a pregare per i morti e per le famiglie e le persone ferite dalla morte in quei mesi.