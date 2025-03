Cataniatoday.it - Giornata nazionale dell’Università, circuito di visite gratuite guidate dagli studenti universitari

Leggi su Cataniatoday.it

Giovedì 20 marzo si celebra in tutta Italia “Università Svelate 2025”, ladelle Università, promossa dalla Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane, in collaborazione con L'Associazionecomuni italiani. In questa occasione, Unict promuove "Catania -.