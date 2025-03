Ilfattoquotidiano.it - Giornata Internazionale dei fiumi, la cattiva gestione delle Regioni e il caso Romagna (tra consumo di suolo e pessima manutenzione)

Di WWF ItaliaNessuna attenzione per i nostrie gli indispensabili servizi che regalano per il nostro benessere. Questa è la denuncia del WWF Italia per come viene gestito dalleun bene enormemente prezioso del nostro Paese, nelladi Azione per i. Unain cui le comunità di tutto il mondo si uniscono in una sola voce per dire che icontano anche per la nostra sicurezza.Gli interventi devastanti– Dalla fotografia odierna del WWF, emerge un quadro in cui leitaliane, pressoché all’unanimità, continuano a promuovere devastanti interventi lungo i corsi d’acqua, come il taglio della vegetazione ripariale e le escavazioni in alveo. Nessuna attenzione è rivolta agli indispensabili servizi ecosistemici forniti daial benessere e alla sicurezzapersone, ad esempio: la regolazione della CO2, il controllo dell’erosione, la regolazione del regime idrologico, la capacità autodepurativa, la qualità dell’habitat, la produzione agricola.