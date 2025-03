Modenatoday.it - Giornata della Musica Antica, alla Chiesa di San Carlo si chiude con il concerto "Grandezza & levità"

Giovedì 20 marzo alle 18 tutto esaurito per la seconda partelezione-“J. S. Bach: L’arteFuga”, con Riccardo Castagnetti, come già accaduto per la prima parte. Chi non fosse riuscito a prenotarsi potrà seguire l’incontro in diretta streaming attraverso canale YouTube e.