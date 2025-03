Anteprima24.it - Giornata della legalità, il questore Conticchio al Liceo Alfano e al Santa Caterina/Amendola

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Salerno, Giancarlo, farà visita il 19 marzo, alI e all’Istituto, in occasione, un’iniziativa pensata per sensibilizzare i giovani sui temisicurezza e del rispetto delle regole.Il, accompagnato dall’assessore Claudio Tringali in rappresentanza del Comune di Salerno, e dalle consigliere comunali Vittoria Cosentino, Alessandra Francese, Tea Luigia Siano e Antonia Willburger, giungerà alI alle ore 10:00, dove avrà l’opportunità di salutare gli studenti impegnati, con gli agentiPolizia Postale nell’ambito del progetto “Non Fare lo Sbronzo, Proteggi la Vita, l’Ambiente, la Città” in un incontro sulle tematiche legate alla sicurezza informatica e alla protezione online, in linea con i valori di educazione alla