Giorgio Poi ad Arti Vive Festival 2025

Produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana,Poi è un altro dei nomi annunciati per la prossima edizione di, in programma a Soliera dal 3 al 6 luglio prossimi. L’sta si esibirà in piazza Lusvardi nella serata di venerdì 4 luglio, per un’esibizione live a ingresso gratuito.Dopo la gavetta con piccole band mai dimenticate (Vadoinmessico), nel 2017 arriva l’apprezzato esordio solista “Fa Niente” per Bomba Dischi/Universal. Da lì in poi, per il cantautore novarese cresciuto a Roma inizia un periodo davvero proficuo: sul palco insieme ai Phoenix, collaborazioni con alcuni esponenti della scena contemporanea italiana (Frah Quintale, Carl Brave, Calcutta e molti altri ancora), e altri due dischi (“Smog” del 2019 e “Gommapiuma” del 2021).