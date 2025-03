Thesocialpost.it - Giorgia Meloni: “Rafforzare la difesa non vuol dire comprare armi. Unità con Usa”

La presidente del Consiglioè intervenuta al Senato in vista del Consiglio europeo previsto per giovedì, affrontando i principali dossier sul tavolo: guerra in Ucraina,comune europea e rapporti economici con gli Stati Uniti. Il dibattito si è svolto in un clima teso ma costruttivo, con la maggioranza e l’opposizione che hanno presentato risoluzioni separate.“Siamo gli unici che in tutta questa vicenda entrano nel merito delle questioni, asì allacomune e acome dobbiamo costruirla quellacomune, ano a ciò che va, con strumento europeo, a sostegno del riarmo dei singoli 27 Paesi. Le critiche sono puntuali”, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Ma è stata la premiera delineare con decisione la posizione del governo.