Quotidiano.net - Giorgia Meloni: No all'invio di truppe italiane in Ucraina

"Di fronte a proposte che rispettiamo ma non ci convincono, sempre ringraziando chi in questa fase si prende la responsabilità di fare delle proposte, sarò chiara di fronte a quest'Aula: l'diinè un tema che non è mai stato all'ordine del giorno, così come riteniamo che l'dieuropee, proposto in prima battuta da Regno Unito e Francia sia un'opzione molto complessa, rischiosa e poco efficace". Lo ha detto la premiernelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.