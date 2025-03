Lettera43.it - Giorgia Meloni al Senato: «Non risponderemo ai dazi con i dazi»

La presidente del Consiglioè intervenuta alper esporre la posizione del governo in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. La premier ha scelto di aprire con i temi economici, sottolineando la necessità di rafforzare la competitività europea per evitare che il continente perda peso a livello globale: «Il tema di base sarà la competitività, riguarda il futuro dei nostri figli, i servizi che si possono offrire ai cittadini, la possibilità di difendere la nostra economia». Sul tema deiimposti dagli Stati Uniti,ha invitato l’Europa alla prudenza: «Credo si debba continuare a lavorare con pragmatismo per evitare una guerra commerciale che ci danneggerebbe». Ha poi avvertito che un’escalation tariffaria potrebbe portare a «inflazione e stretta economica», aggiungendo che non sarebbe «una buona soluzione rispondere aicon altri».