Giorgia Meloni al Senato | Non rispondere a dazi con altri dazi Sosteniamo Trump nel lavoro per la tregua Salvini non è in aula

Leggi su Open.online

La presidente del consigliointerviene nell’deloggi, 18 marzo, in vista del consiglio europeo del 20 e 21 marzo prossimi, in un clima teso, sia nella maggioranza, sia nell’opposizione.non è accanto a lei, impegnato in un consiglio informale dei ministri dei Trasporti a Varsavia, c’è però Giancarlo Giorgetti e c’è Antonio Tajani. La scelta della premier è partire dai temi economici e non da quelli bellici che sono invece, probabilmente, i più attesi: «E’ un momento estremamente complesso per le dinamiche globali. Il consiglio europeo tradizionalmente dedicato ai temi economici si arricchisce di quelli geopolitici. Il tema di base sarà la competitività, riguarda il futuro dei nostri figli, i servizi che si possono offrire ai cittadini, la possibilità di difendere la nostra economia».