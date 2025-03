Giorgia e Arianna Meloni | Chat delle mamme fondamentali

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sul numero di Chi in edicola questa settimana, la premiere la sorella, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, raccontano il loro rapporto con le “”, quei gruppi di whatsapp creati dai genitori per aggiornarsi sugli impegni scolastici, e non solo, dei figli. "Anche io scrivo sulla .