Gioia e cambiamenti per Alessandra Amoroso | in arrivo Penelope salta anche il concerto a Napoli

Poche ore faha annunciato attraverso i suoi social che diventerà mamma per la prima volta, condividendo con il suo pubblico lae l’emozione per l’di, che nascerà a settembre.Friends and Partners “si unisce alladi questa splendida notizia e comunica un aggiornamento del calendario del ‘Fino a qui summer tour’ che debutterà l’11 giugno con una data speciale alle Terme di Caracalla e vedràprotagonista nel corso dell’estate con concerti in location uniche. Vengono cancellati gli ultimi tre appuntamenti del tour: il 18 agosto a Roccella Ionica (RC), il 6 settembre a Macerata e il 24 settembre ain Piazza del Plebiscito. Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025”.