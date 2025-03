Internews24.com - Gianni Vio esalta l’Inter: «Perché sono cosi forti sui calci piazzati? Il motivo è questo…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVio: «sui? Ilè questo.» Le parole dell’allenatore specializzatoL’ex allenatore specializzato suiVio, intervistato da Tuttosport, ha commentato la grande efficacia delsul fondamentale.LE PAROLE- «è così forte sui? Ha degli interpreti eccezionali, arrivano dentroatori con grandi capacità aeree e c’è un battitore straordinario come Calhanoglu. Entrambe le cosefondamentali. Le squadre di Simone Inzaghi poi hanno sempre segnato parecchio su palla inattiva. Il tiro è fondamentale, il battitore è come il quarterback del football americano. Quando hai uno come Calhanoglu, la sua qualità ti aiuta tantissimo anche a livello psicologico,i giocatori che vanno a saltare ci credono ancora di più.