Today.it - Gianluca Gazzoli mostra per la prima volta la cicatrice: "Vivo con un defibrillatore impiantato sotto il petto"

Leggi su Today.it

sicome non ha mai fatto. Il conduttore radiofonico e podcaster ha condiviso per launa foto su Instagram anudo,ndo lache porta per l'impianto di un. "L'ultima puntata di Passa Dal BSMT mi ha 'costretto' a riaprire.