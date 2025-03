Nerdpool.it - Giancarlo Esposito svela il personaggio originale Marvel che avrebbe dovuto interpretare

era inizialmente destinato aun altro cattivo della Serpent Society prima di diventare Sidewinder in Captain America: Brave New World. In un’intervista a Empire, l’attore nominato agli Emmy ha rivelato che lalo aveva inizialmente preso in considerazione per il ruolo di Re Cobra, prima di passare a Sidewinder durante la fase di riprese aggiuntive del film. Questo cambio di casting è avvenuto nell’ambito della più ampia strategia delladi radicare i personaggi della Serpent Society per il loro debutto nelCinematic Universe, allontanandosi dagli elementi più fantastici presenti nei fumetti. La rivelazione fornisce nuove informazioni sul processo di produzione del film, che ha subito cambiamenti significativi, tra cui i reshoot che hanno ritardato l’uscita dal marzo 2024 al febbraio 2025.