Giacomo Giorgio chiarisce i pettegolezzi sul suo conto

Ciro Ricci in Mare Fuori, Enrico De Marchi in Belcanto, Federico Lentini in Doc sono solo tre dei tanti ruoli cheha interpretato nell’arco della sua carriera. Ruoli che lui ha ottenuto, secondo la sua visione, anche perché tiene un profilo basso nella vita privata.“Proteggo molto la mia vita privata” – ha dichiarato a FanPage – “È una necessità, se non facessi l’attore non me ne fregherebbe niente. È solamente un’esigenza tecnica. La verità per chi fa il mio mestiere deve rimanere personale. Se qualcuno conoscesse realmente come sono, poi non mi crederebbe più vedendomi nelle vesti di Ciro o di Enrico“. A tal proposito ha precisato i gossip su lui. A domanda diretta: “Come gestisci i flirt che negli anni ti hanno attribuito e ti attribuiscono? Il più recente Victoria Stella Doritou e Desirée Popper“, ha risposto: “Li ignoro.