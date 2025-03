Oasport.it - Giacomo Casadei: “La strada è lunga. Bisogna aggiornarsi e lavorare dove si sbaglia”

Alice Liverani ha condotto il nuovo appuntamento con la trasmissione Focus, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite, classe 2002, uno dei giovani più promettenti del salto ostacoli, vincitore dell’oro ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella scorsa stagione si è fatto notare nella Global Champions League e nel Global Champions Tour.Gli inizi nel salto ostacoli: “Io fin da bambino sono sempre stato nel mondo dei cavalli tramite la mia famiglia, mio papà ha una scuderia,siamo adesso c’era già da tanto tempo, siamo sempre stati in mezzo a questo mondo. Fin da piccolo ho iniziato a prender parte, a fare, le mie prime gare coi pony, poi piano piano sono salito e mi sono appassionato sempre di più a questo sport, poi piano piano sono iniziati ad arrivare un po’ di risultati.