GF nella notte scoppia la lite tra Helena e Zeudi | Non ti avvicinare a me

Leggi su Dailynews24.it

A poche ore dalla fine della puntata del GF, andata in onda ieri sera in prima serata, èta un’accesa discussione traPrestes eDi Palma. Dopo lo scontro avuto in diretta, le due gieffine hanno proseguito anche nel corso della. “Non tia me” – Dopo la diretta del Grande Fratello, .L'articolo GF,latra: “Non tia me”