GF dura lite tra Helena e Zeudi La brasiliana | Mi ha sputato ho solo sentito l’acqua addosso Mi ha dato…

Leggi su .com

Nella notte nella casa del Grande Fratello c’è stato una violentatra, con quest’ultima che avrebbe lanciato dele poialla. Per ora ancora non si conosce il motivo scatenante, ma da quel che si evince la Prestes ha iniziato ad urlare a Chiara avvicinandosi a poch centimetri: .L'articolo GF,tra. La: “Mi ha, ho. Mi ha dato.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,accusa: “Non mi faccio usare per una clip. Non mi baciare sotto le coperte, quando una mi prende in giro io poi.”GF,stronca: “Non sono pronta ad avere un rapporto con un’altra persona, quindi non rendere pesante il.