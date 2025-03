Liberoquotidiano.it - Germania, via libera al "bazooka fiscale": cosa significa e quali sono le conseguenze

I legislatori tedeschi hanno approvato un pacchetto di investimenti in difesa e infrastrutture, proposto dal cancelliere in pectore Friedrich Merz, per rafforzare il Paese in un contesto di sconvolgimenti geopolitici. I deputati del Bundestag hanno votato con un margine di 513 a 207 a favore del cosiddetto "da centinaia di miliardi di euro, che ha richiesto un allentamento del freno al debito sancito dalla costituzione tedesca. Oltre all'Unione di Cdu/Csu e dei socialisti della Spd, probabili partner del prossimo governo, hanno votato a favore anche i Verdi che non dovrebbero farne parte. Questa votazione irrituale si è resa necessaria agli occhi del Bundestag perché la mozione non avrebbe avuto il supporto necessario dopo l'insediamento del prossimo Parlamento tedesco.