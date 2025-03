Ilrestodelcarlino.it - Gentilucci: "Acqua, Sciapichetti ha perso la bussola"

L’assemblea dell’Aato 3 del 12 marzo ha sancito un passo importante e definitivo per l’affidamento in house della gestione del servizio idrico, ovvero l’pubblica. Se chi critica senza sapere, cioè Angelo, segretario provinciale del Pd, avesse partecipato ad almeno un’assise dell’Aato 3, avrebbe evitato brutte figure. E avrebbe apprezzato che il suggerimento, promosso dal sottoscritto fin dal 2023, è lo stesso su cui è stato trovato l’accordo". Alessandro, presidente dell’Aato 3 di Macerata, replica a quella che definisce la "vecchia politica fatta di immobilismi", come quella che sarebbe rappresentata dal segretario dem che dal 2015 al 2020 è stato assessore regionale alle risorse idriche. Il sindaco di Pieve Torina interviene dopo che, in seguito a un lungo stallo, i primi cittadini della provincia hanno trovato una prima intesa sulla strada del gestore unico.