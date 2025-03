Tg24.sky.it - Genova, incendio in un appartamento a Sestri Ponente: muore 29enne

Un giovane di 29 anni è morto la scorsa notte per undivampato nel suo, in via Galliano. Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Quattordici le famiglie evacuate. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata la stessa vittima ad appiccare il rogo, nel darsi fuoco per togliersi la vita. Il ragazzo,si è cosparso di liquido infiammabile e poi si è barricato in camera sua. La madre ha dato l'allarme al 112, ma non è riuscita a fermarlo ed è rimasta intossicata: ora è ricoverataall'ospedale San Martino.