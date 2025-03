Thesocialpost.it - Genova, dramma nella notte: in fiamme un appartamento, un giovane è morto. Ci sono quattro feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico bilancio quello dell’incendio che ha colpito una palazzina in via Galliano a Sestri Ponente, costato la vita a undi 29 anni, conpersone ricoverate per intossicazione e 14 famiglie costrette ad evacuare. Ledivampate poco dopo le 4 del mattino, partendo dal tetto dell’edificio.Le prime indagini suggeriscono che l’incendio sia stato provocato daldeceduto, che si sarebbe dato fuocosua abitazione, perdendo la vita nel rogo. Anche la madre, che viveva con lui, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di, dove riceve assistenza in camera iperbarica. Altre tre persone hanno riportato intossicazioni lievi estate portate in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi dai soccorritori del 118.Sul luogo dell’incidenteintervenutesquadre dei vigili del fuoco, provenienti da Multedo e dalla sede centrale.