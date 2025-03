Generazione Romantica | trailer del film di Jia Zhangke dal 17 aprile al cinema

Leggi su Cinefilos.it

Dopo aver conquistato il mondo con le sue opere che raccontano una Cina in continua evoluzione, il regista Jia Zhangke – Leone d'Oro a Venezia con Still Life – torna al cinema con il suo nuovo film (qui la recensione), che uscirà il 17 marzo nelle sale italiane distribuito da Tucker. Il lungometraggio, interpretato dalla moglie e musa del regista Zhao Tao e dal giovane attore Li Zhubin, racconta una storia d'amore delicata e profonda, che si intreccia con i mutamenti di un'intera nazione. Il film è infatti un'opera che attraversa quasi vent'anni di vita privata e collettiva, seguendo le vicende amorose di Bin e Qiaoqiao dal 2001 alla pandemia, in parallelo con la trasformazione sociale della Cina.