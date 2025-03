GazaIdf ordina sgombero parti Striscia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.36 Le Idf hanno emanato ordini dinella, dopo i raid notturni nell'operazione "Spada e Forza". Su X, il portavoce delle Idf Adrae chiede di "lasciare immediatamente" le aree "pericolose "nelle "zone di combattimento" a Beit Hanoun, Abasan al-Kabira e Khirbet Khuzaa. I civili sono sollecitati a spostarsi a ovest o a Khan Younis. Un altro portavoce Idf,Soffer, dice che in Israele "non c'è minaccia immediata, ma tutti i cittadini devono esser pronti ad agire in ogni momento, non solo nelle zone di confine.Preparate rifugi"