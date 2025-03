Quotidiano.net - Gaza, Israele rompe la tregua e attacca la Striscia: almeno 310 morti. Usa: “Si scatenerà l'inferno” Ben Givr: “Cosa giusta e morale”

Roma, 18 marzo 2025 – Notte di fuoco sulae bombarda. Il bilancio è già arrivato a 310, ma il numero delle vittime sta salendo di ora in ora. Estesi attacchi aerei sono stati lanciati contro diverse località della. Hamas ha condannato la mossa del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di usare il conflitto come "ancora di salvezza" politica di fronte alle pressioni e alle crisi interne. In questo modo, ha avvertito il gruppo palestinese, il capo di governo ha "deciso di sacrificare" i 59 ostaggi ancora prigionieri, di cui 22 si ritiene siano ancora vivi, e "imporre loro una condanna a morte". Il leader dell’estrema destra israeliana Ben: “La ripresa della guerra è”. Ultime notizie in diretta epa11970619 Palestinians among the rubble of destroyed buildings during the holy month of Ramadan in Jabalia refugee camp, northernStrip, 17 March, 2025.