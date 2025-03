Iltempo.it - Gaza, crolla la tregua: Israele riprende la guerra. Hamas: addio ostaggi

la. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato istruzioni alle sue forze di difesa di intraprendere "azioni forti" contro, accusando l'organizzazione islamista palestinese di non rilasciare gliisraeliani ancora detenuti dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 e di non accettare le proposte di Gerusalemme per un cessate il fuoco. ", d'ora in poi, agirà controcon una forza militare crescente", si legge in una nota diramata dall'Ufficio del primo ministro israeliano. Nella notte, infatti, sono stati sferrati "attacchi di portata estesa" contro obiettivi dinella Striscia di, come confermato dalle stesse Idf tramite un messaggio sulla piattaforma sociale X. Sono più di 300 le vittime, ma il bilancio è destinato a crescere. Secondo un funzionario israeliano, il progetto è stato tenuto segreto all'interno di una ristretta cerchia per usare l'elemento sorpresa.