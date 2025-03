Tv2000.it - Gaza, card. Gugerotti: “Siamo tornati alla legge della clava”

Leggi su Tv2000.it

giungla, ben rappresentata con armi molto moderne ma è la. Speravamo che soprattutto con l’Umanesimo, il Rinascimento e le grandi culture dell’antichità fosse stata superata, ma ci accorgiamo che per il momento non è così”. Lo afferma il Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, il. Claudio, in un’intervista del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in meritofinetregua ae i nuovi raid israeliani.“La sensazione – afferma il– è che l’odio sia cresciuto in maniera esponenziale in questi ultimi tempi. Il problema delicato è che non esiste un’istanza internazionale capace di mediare. Esistono singole istanze che decidono di essere i padroni del mondo. Questa è un’altra questione. Questo non è lo spirito con cui sono state create le Nazioni Unite o altre organizzazioni e neanche l’Unione Europea, per dire la verità.