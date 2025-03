Lapresse.it - Gaza, ambasciatrice palestinese in Italia: “Israele vuole eliminare la Striscia”

L’in, Abeer Odeh, commenta i nuovi raid disulladi, in cui hanno perso la vita 400 persone. “Questa nuova escalation mira ovviamente ala presenza, ed è parte di un piano sistematico per distruggere ciò che resta delladi, imponendo una nuova realtà coerente con gli obiettivi israeliani di pulizia etnica. Questi ultimi massacri dimostrano la capacità didi muoversi con impunità al di sopra della legge. Bisogna dire basta e agire di conseguenza”, dice a LaPresse la rappresentante diplomatica.“non ha mai rispettato il cessate il fuoco”“non ha mai rispettato il cessate il fuoco. Non solo perché non ha mai smesso di uccidere la nostra gente con le sue armi micidiali, ma perché l’ha fatta morire di fame, continuando a impedire l’ingresso nelladi acqua, cibo e medicine, così da rendere ogni aspetto della sua vita semplicemente impossibile.