Lanazione.it - Gattina impaurita contro il guard rail dell’autostrada, salvata dalla Polizia Stradale

Leggi su Lanazione.it

Montecatini, 18 marzo 2025 – Una storia a lieto fine quella dellache ha rischiato di essere investita sull’autostrada. Nella prima mattinata di oggi, alcuni utenti in transito sull'Autostrada A 11 avevano segnalato alla Centrale Operativa della, la presenza di un animale che vagava smarrito e impaurito lungo la carreggiata. Dopo pochissimi minuti sul posto è intervenuta una pattuglia delladi Montecatini Terme.in autostrada:di Montecatini Gli agenti, con esperienza e professionalità, hanno prima provveduto a rallentare il traffico per evitare pericoli e disagi alla circolazione, e poi hanno messo in salvo l’animale, unarannicchiata tra la corsia di sorpasso e la barriera del New Jersey. Accertato, quindi, il buono stato di salute del micio e ripristinata la corretta circolazione, i poliziotti, prima di affidare laall’Asl Veterinaria Toscana, le hanno riservato coccole e attenzioni, apprezzate e contraccambiate con fusa e miagolii.