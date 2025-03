Juventusnews24.com - Gasperini Juve: i bookmakers rilanciano così per l’attuale tecnico dell’Atalanta. La quota come possibile nuovo allenatore bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: iper l’. LaIn casatiene banco il temain queste settimane. Cristiano Giuntoli ha dato fiducia a Thiago Motta nonostante le due sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, ma per icrolla ladell’esonero entro la fine della stagione, passato da 2 dei giorni scorsi ad 1,45 su Snai ora.Per l’eventualeche potrebbe succedergli in panchina, il nome in pole nelle quote è quello di Roberto Mancini, a2 dai betting analyst Sisal, mentre Gian Pieroto a 5 e Stefano Pioli è dato a 6.Leggi suntusnews24.com