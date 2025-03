Calciomercato.it - Gasperini furioso dopo Atalanta-Inter, arriva lo sfogo: “In Italia siamo ridicoli”

Solite polemiche arbitrali ancheil posticipo e lo scontro diretto del Gewiss, Massa ed Ederson sotto la lenteSerata, anzi giornata, convulsa quella che ha chiuso il 29esimo turno di campionato della nostra Serie A. A partire dal pareggio inaspettato del Napoli in casa del Venezia per 0-0, risultato che mette Conte in grossa difficoltà nella lotta scudetto. Nel pomeriggio è toccato al tonfo incredibile della Lazio che ha perso 5-0 in casa del Bologna, poi l’ennesima batosta della Juventus in casa della Fiorentina e infine la vittoria dell’nello scontro diretto in trasferta con l’. Con annesse, immancabili, polemiche arbitrali.(Ansafoto) – calciomercato.itIl finale di gara è stato infatti a dir poco convulso, l’espulsione di Ederson ha fatto letteralmente imbufalire: “Hai rovinato la partita”, ha urlato il tecnico della Dea a Massa che lo ha allontanato dal campo.