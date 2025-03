Sololaroma.it - Gasperini ad un bivio, che fa con l’Atalanta? Roma, Juventus e due opzioni all’estero

Tempo di prendere fiato per i tifosi die non solo, con l’ultima sosta per le Nazionali prima del rush finale di stagione. A Trigoria di nuovo qualche sorriso dopo il ko di Bilbao, grazie ad una vittoria sul Cagliari che porta a -4 il distacco dal 4° posto, con Ranieri che potrà ora lavorare con chi è rimasto alla base per coltivare il sogno Champions. E da giugno in poi? La solita bella domanda, perché la questione nuovo allenatore rimane un qualcosa di attualmente indecifrabile.Lo zelo con cui il club sta provando a convincere Sir Claudio a rimanere in sella, per il momento invano, fa capire come per ora non ci siano segnali di una pista veramente calda, con solo suggestioni sulle quali c’è ancora molto da lavorare. La più forte candidatura rimane quella di Gian Piero: La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, spiegando come il tecnico e la sua Atalanta siano ad un, con un sentiero che porta alla prosecuzione del rapporto per un altro anno (non ci saranno rinnovi oltre il 2026) e l’altro alla separazione immediata in estate.