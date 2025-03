It.insideover.com - Gas, riserve europee al minimo: il prossimo inverno è già un problema

Gli stoccaggi di gas dell’Unione europea sono ai livelli più bassi degli ultimi tre anni. Ora inizia la stagione del riempimento per il, una fase particolarmente delicata visto l’azzeramento dei flussi dalla Russia e la concorrenza asiatica sul LNG degli Stati Uniti. Dopo il picco di febbraio il prezzo del gas sembra rientrare, ma le incognite restano. Una su tutte? L’esito delle trattative tra USA e Russia sull’Ucraina.Andiamo con ordine. Alle Idi di Marzo l’Unione europea si ritrovava con il 35% di capacità residua degli stoccaggi. Per la precisione, restano nelle scorte poco meno di 400 Terawattora di gas naturale. Sono circa 282 TWh in meno rispetto allo stesso giorno del 2024 e 230 TWh sotto i livelli del 2023. Bisogna tornare all’del 2022 per registrare valori inferiori: il 15 marzo di quell’anno restavano 289 TWh di gas naturale.