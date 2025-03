Iltempo.it - Garlasco, la pista dei suicidi: ecco la foto che incuriosisce i pm

Leggi su Iltempo.it

L'inchiesta sul delitto diapre la nuovadegli straniavvenuti nella cittadina sotto i riflettori dall'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Leopardi il 13 agosto 2007. E c'è unache orai pm, che stanno lavorando al caso con un approccio nuovo volto a trovare risposte ai tanti errori nelle indagini e anche ai misteri irrisolti che potrebbero essere collegati da un filo rosso. Ad accendere i riflettori su questo filone, le ammissioni del super testimone scovato dalle Iene, sulla cui identità c'è il massimo riserbo, che quella mattina del delitto avrebbe visto qualcosa di molto importante per le indagini ma che, quando un mese dopo avrebbe tentato di raccontarlo, sarebbe stato messo a tacere. Oggi, dopo 18 anni, l'uomo ha deciso di raccontare la verità ai magistrati della Procura di Pavia, che hanno indagato il 37enne Andrea Sempio per concorso in omicidio con altre persone o con Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato a 16 anni di carcere.