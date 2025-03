Donnapop.it - Garlasco, delitto Chiara Poggi news: dal supertestimone a Sempio e Stasi, ricostruiamo tutta la storia

Leggi su Donnapop.it

Il caso di, la giovane uccisa nel 2007 a, è tornato a far parlare di sé in questi giorni, soprattutto dopo che è stato riaperto dopo 18 anni. Il caso, infatti, è stato oggetto di numerosi approfondimenti da parte della stampa, tra cui le trasmissioni di Rai come Storie Italiane e La vita in diretta, ma a dare un nuovo impulso alla vicenda sono stati i recenti sviluppi emersi grazie a un.Questo testimone, che ha deciso di rompere il silenzio solo ora, ha attirato l’attenzione del pubblico e degli inquirenti. Ma facciamo un passo indietro per comprendere meglioladelche ha scosso l’opinione pubblica., riassunto dila: ecco il caso diIl 13 agosto 2007,, una ragazza di 26 anni, viene trovata morta nella sua casa di, provincia di Pavia.