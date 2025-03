.com - Gaia, la track by track dell’album Rosa dei venti, feat con Guè, Capo Plaza, Toquinho

deiè il nuovo progetto discografico dicon le speciali collaborazioni con, Guè, Lorenzza edeiè il nuovo ambizioso progetto discografico diin uscita il 21 marzo2025 per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in preorder. 13 tracce –12 inediti in aggiunta al brano sanremese Chiamo io chiami tu – e le specialicollaborazioni con, Guè, Lorenzza e. Attraverso un lavoro di scrittura personale, istintivo e autentico, un flusso naturale,racconta indeii suoi vént’anni, una fase della vita che sembra non avere direzione – apparentemente destabilizzante – guidata da vènti che soffiano e decidono per noi.Il disco, primo progetto interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana, apre alsuo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso allaricerca della bussola interiore.