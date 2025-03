Gabriella Guasticchi direttore delle Emergenze Sanitarie al ministero della Salute

Leggi su Ildenaro.it

è nominatageneralepresso il. Originaria dell’Umbria, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzandosi in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Epidemiologia e Sanità Pubblica all’Università La Sapienza di Roma. Vanta una consolidata esperienza in sanità pubblica, con competenze riconosciute in epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, prevenzione, assistenza farmaceutica e valutazione dello stato dipopolazione. La sua expertise è testimoniata dai numerosi incarichi ricoperti a livello nazionale, regionale e aziendale, nonché dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali nel settoresanità pubblica.