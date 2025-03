Zon.it - Furti a Pastena, colpito il centro “Life is a game autisms” e una lavanderia, danni ingenti per un bottino irrisorio

– L’ondata dicontinua a colpire la zona orientale della città, diventando un problema sempre più diffuso. Nel mirino dei malviventi, questa volta, unper ragazzi affetti da spettro autistico gestito da una cooperativa sociale e una, entrambi situati nel quartiere di.Come riportato dal quotidiano Il Mattino, i colpi sono stati messi a segno domenica scorsa. I ladri hanno agito indisturbati, prima in via Trento, dove hanno fatto irruzione all’interno diis a, portando via computer e attrezzature. Poco dopo, si sono spostati in via Angrisani, prendendo di mira una. Qui, oltre aialla vetrina, alla porta e alla saracinesca, ilsi è ridotto a soli 5 euro e alcuni piccoli profumatori.A pesare maggiormente, dunque, non è stato il valore della reva, ma iarrecati alle strutture, che rappresentano l’ennesima ferita per le attività della zona.