Furgone sulla folla: una ragazza morta, altri in gravi condizioni

Un tragico incidente si è verificato oggi, martedì 18 marzo, nel centro di Londra, quando unè salito sul marciapiede lungo lo Strand, nei pressi del King’s College, investendo tre pedoni. Una giovane donnaventina è stata dichiaratasul posto, mentredue pedoni sono stati trasportati in ospedale: uno con ferite potenzialmente letali e l’altro con lesioni lievi. L’incidente è avvenuto alle 11:41 del mattino. Il conducente del, un uomo di 26 anni, è stato arrestato sul posto con l’accusa di guida negligente e di superamento dei limiti legali di sostanze stupefacenti nel sangue. Attualmente si trova in custodia mentre proseguono le indagini. Le autorità hanno escluso collegamenti con il terrorismo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza sanitaria, e l’area è stata transennata per consentire i rilievi necessari.